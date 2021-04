Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Veduggio: fa da autista a due spacciatori (uno arrestato) in “zona rossa” in cambio di una dose E’ quanto scoperto dai carabinieri della stazione di Besana Brianza insospettiti da un’auto con tre persone a bordo in una zona da spaccio. I due passeggeri sono scappati a piedi, uno è stato fermato: addosso aveva droga e una mannaia.

Una vettura con tre persone a bordo, in zona di spaccio, e in “zona rossa”: troppo sospetta. I carabinieri della stazione dell’Arma di Besana Brianza hanno deciso di vederci chiaro. E appena hanno fermato l’auto hanno subito appurato che la loro intuizione era stata corretta: all’alt, dai sedili dei passeggeri due soggetti sono scesi e sono fuggiti a piedi nei campi limitrofi attraversando anche il fiume Lambro pur di far perdere le proprie tracce. Ne è scaturito un inseguimento fino a Inverigo, con l’arresto di uno dei due, mentre l’altro è riuscito a dileguarsi.

L’immediata perquisizione del soggetto fermato, un cittadino marocchino 30enne, irregolare sul territorio, ha riservato sorprese: addosso aveva una mannaia, un vero e proprio campionario di sostanze stupefacenti a disposizione degli acquirenti: 440 grammi di hashish, 60 grammi di cocaina e 3 grammi di eroina oltre alla somma contante di 600 euro, presumibile provento dell’illecita attività di spaccio, nonché tutto il materiale necessario al confezionamento dello stupefacente.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto, al termine delle formalità di rito, presso la casa circondariale di Como.

Quanto al conducente dell’auto, è emerso che aveva accettato di accompagnare i due “passeggeri – spacciatori” in cambio di una dose, offrendo loro un vero e proprio servizio di trasporto ed è stato sanzionato per la violazione della misure anti-covid.

