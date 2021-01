Veduggio: Contributo Regione per Protezione Civile. Con Alessandro Corbetta, Roberto Boso (coordinatore Protezione civile Besana) e Luigi Dittonghi (Foto by Federica Signorini)

Veduggio: dalla Regione 100.000 euro per la nuova sede della protezione civile L’ente si è impegnato a cofinanziare l’opera: approvato dal consiglio regionale, riunito in sede di bilancio preventivo 2021/23, un ordine del giorno presentato dal consigliere leghista Alessandro Corbetta, besanese

La giunta di Regione Lombardia si impegna a destinare 100mila euro a Veduggio con Colzano, per cofinanziare la realizzazione della nuova sede della Protezione Civile. È stato approvato dal consiglio regionale, riunito in sede di bilancio preventivo 2021/23, un ordine del giorno presentato dal consigliere leghista Alessandro Corbetta, besanese.

«La realizzazione di un’opera importante come una sede per la Protezione Civile rappresenta un investimento strategico per la tutela e per la sicurezza dei cittadini di Veduggio e Renate» dice il lumbard. Un gruppo intercomunale di volontari di Protezione civile è infatti attivo sul territorio delle 2 municipalità.

«Siamo nel contempo orgogliosi e riconoscenti per il contributo ricevuto dalla Regione per la realizzazione della nuova sede della protezione civile intercomunale - commenta il sindaco veduggese Luigi Dittonghi -. Orgogliosi perché i nostri volontari finalmente potranno avere una sede operativa adeguata al loro impegno, al loro lavoro, alle loro competenze e così potranno essere ancora più organizzati ed efficienti. Riconoscenti lo siamo sia verso Regione, che ha preso in considerazione le nostre istanze attraverso il consigliere regionale Corbetta, sempre vicino alle esigenze del territorio, e sia per il lavoro incessante dei nostri volontari che hanno saputo creare un gruppo di donne e uomini sempre a disposizione delle nostre comunità». Il primo cittadino ha ricordato che «gli amministratori, senza la fondamentale risorsa dei volontari in ogni campo, sarebbero nell’impossibilità di garantire i servizi ai cittadini».

Corbetta spiega che, nel prossimo triennio, la Lombardia «metterà in campo circa 4,5 milioni per l’acquisto di mezzi e attrezzature per i volontari della Protezione Civile».

