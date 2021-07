Veduggio con Colzano sta valutando di istituire il senso unico in via Milano Senso unico in via Milano a Veduggio con Colzano? Il Comune ci sta pensando.

Via Milano verso il senso unico. Il progetto sarà valutato nelle prossime settimane dalla commissione urbanistica del Comune di Veduggio con Colzano tenendo conto anche delle necessità espresse dalle aziende. «La strada ha un calibro non adeguato per mantenere il doppio senso e i parcheggi che servono l’ufficio postale – ha spiegato il sindaco Luigi Dittonghi –. Nel caso in cui si decidesse per il senso unico in direzione del municipio bisognerà provvedere con una segnaletica adeguata per evitare che i mezzi pesanti vadano a incastrarsi in piazza, si potrebbe anche pensare di istituire il senso unico per alcuni mesi in via sperimentale».

