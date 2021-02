Veduggio con Colzano intervista la microbiologa Claudia Sala, è possibile inviare le domande Sabato Veduggio con Colzano celebrerà con un’intervista e la consegna di una benemerenza la microbiologa Claudia Sala per il suo impegno nella ricerca sugli anticorpi monoclonali per la cura del Covid. I cittadini possono inviare la loro domanda via mail.

Un’intervista alla microbiologa veduggese Claudia Sala, recentemente premiata con il premio Beato Talamoni da parte della Provincia di Monza e Brianza. È quanto verrà registrato nella giornata di sabato 27 febbraio da parte del Comune di Veduggio con Colzano.



Veduggio - Claudia Sala ricercatrice covid19

All’intervista alla dottoressa Sala, che verrà moderata dall’assessore Valentina Besana, partecipa anche il sindaco Luigi Dittonghi: consegnerà alla microbiologa una targa di benemerenza per il suo impegno nella ricerca sugli anticorpi monoclonali per la cura del Covid per il Team Mad Lab di Fondazione Toscana Life Sciences.



I due esponenti della giunta veduggese non saranno però gli unici a poter intervenire, in quanto il Comune ha deciso di dare spazio anche ad alcune domande dei cittadini. Chi volesse porre il suo quesito può farlo inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected] entro venerdì 26 febbraio. L’intervista verrà poi caricata sui canali social del Comune a partire da lunedì 1 marzo.

