Veduggio con Colzano: bambino in bicicletta investito, non è grave Un bambino di 8 anni in bicicletta è stato investito da un’auto a Veduggio con Colzano. È successo nella serata di martedì, non è grave.

Grosso spavento martedì sera a Veduggio con Colzano per un incidente che ha coinvolto un bambino di 8 anni in bicicletta. È successo in via Montello, una strada stretta che porta ad abitazioni, intorno alle 19. Il bambino è stato urtato da un’auto in transito e buttato a terra. L’allarme è stato dato dai genitori che sono stati i primi a intervenire. Sul posto i carabinieri, che ricostruiranno la dinamica, l’ambulanza da Mariano Comense e l’automedica. Dopo i primi soccorsi il bambino è stato trasferito all’ospedale di Desio in codice verde.

