Veduggio come Wembley, cresce l’attesa per il concerto-tributo ai Queen: 200 posti, come prenotare Si terrà sabato 24 luglio il concerto-tributo ai Queen che trasformerà Veduggio con Colzano nello stadio di Wembley, mitica location di uno dei più famosi concerti della band inglese.

C’è grande attesa in paese a Veduggio con Colzano per il concerto di sabato 24 luglio, dei Merqury Legacy cover band dei Queen. Il gruppo salirà alle 21 sul palco del centro sportivo di via Dell’Atleta. L’evento, all’aperto, è gratuito ma su prenotazione: bisogna mandare una mail all’indirizzo [email protected] La capienza massima, nel rispetto delle normative Anti Covid, è di soli 200 posti. In caso di pioggia il concerto verrà spostato all’interno del palazzetto.

