Veduggio: 17mila euro per bonificare la discarica abusiva di via Berlinguer Nella variazione di bilancio 17mila euro per bonificare l’area verde di proprietà comunale in prossimità degli orti di via Berlinguer a Veduggio con Colzano.

Stanziati 17mila euro per bonificare l’area verde di proprietà comunale in prossimità degli orti di via Berlinguer a Veduggio con Colzano. Dopo la segnalazione di un privato cittadino i tecnici comunali hanno effettuato diversi sopralluoghi nella zona che alcuni incivili hanno scambiato per una discarica a cielo aperto scaricandovi nel tempo ogni sorta di rifiuti, forse anche delle lastre di eternit. Nell’ultima variazione al bilancio, presentata la scorsa settimana ai consiglieri comunali, l’amministrazione ha previsto una spesa di 17mila euro per ripulire la zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA