Vedano al Lambro: urta un’auto in sosta e si ribalta, due feriti, anche un bambino di 12 anni L’incidente è avvenuto attorno alle 17 di venerdì 29 ottobre in via Cesare Battisti. Sul posto due ambulanze, una automedica e mezzi di soccorso. I due feriti sono stati portati all’ospedale San Gerardo in codice giallo.

È di due feriti in codice giallo, tra i quali un bambino di 12 anni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì 29 ottobre a Vedano al Lambro, in via Cesare Battisti.

Secondo quanto ricostruito una Fiat Panda con a bordo i due feriti, una donna di 78 anni e il bambino, per cause al vaglio dei carabinieri e della polizia locale ha urtato una vettura in sosta e si è ribaltata su un fianco. Sul posto il 118 ha inviato due ambulanze e una automedica che hanno trasportato le due persone al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. Presenti i vigili del fuoco del Comando provinciale con una autopompa e carro fiamma del distaccamento di Lissone che hanno estratto dall’auto i feriti e messo in sicurezza la vettura incidentata.

