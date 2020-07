Vedano al Lambro: ha un ladro in casa in piena notte, gli impedisce di fuggire e lo fa arrestare Rubava in piena notte in una abitazione di Vedano al Lambro, arrestato un trentenne di Monza colto in flagranza di reato e accusato di rapina. Ad intervenire, nella nottata di lunedì 20 luglio, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza.

Appena si è accorto dell’intruso in casa, il proprietario non si è fatto prendere dal panico: gli ha temporaneamente impedito la fuga e ha chiamato il 112 determinando così l’immediato intervento di una pattuglia della Compagnia di Monza che l’ha bloccato e tratto in arresto.

