Varedo: furgone in fiamme sulla Milano - Meda, intervento dei vigili del fuoco Gli uomini del Comando provinciale si sono presentati con due mezzi mercoledì mattina sulla superstrada per far fronte all’incendio. Nessuno è rimasto ferito.

I vigili del fuoco di Monza e Brianza, Comando provinciale, sono intervenuti mercoledì in mattinata, attorno alle 9.30 sulla superstrada Milano - Meda, all’altezza di Varedo, per domare un incendio che, per cause al momento in corso di valutazione, ha interessato un furgone. Nessuno è rimasto ferito. Le squadre si sono portate sul posto con una autopompa da Seregno e una autobotte da Monza. Presenti anche le forze dell’ordine.

Furgone incendio Varedo (foto Vigili del fuoco)

© RIPRODUZIONE RISERVATA