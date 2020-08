Varedo, funerali strettamente privati per la mamma del sindaco di Milano Beppe Sala. Il parroco: «Una donna capace di legami e amicizie sincere e profonde» Il sindaco di Milano Beppe Sala è arrivato prestissimo a Varedo nella mattinata di martedì 18 agosto. Era con la compagna Chiara Bazoli. Ha chiesto di leggere la prima lettura. Stefania Beretta, 9 anni, 8è stata sepolta accanto al marito Gino Sala, imprenditore, che aveva un mobilificio in via Sant’Aquilino, accanto alla casa dove la moglie ha vissuto fino alla fine

E’ arrivato prestissimo in quella che era stata la sua chiesa, da ragazzo, e così è riuscito a «ritagliarsi» un momento di preghiera personale, prima del funerale. Beppe Sala, il sindaco di Milano nato a Varedo e vissuto in Brianza fino a 19 anni, ha chiesto un funerale strettamente privato per la mamma, Stefania Beretta, a cui era legatissimo, e che è morta improvvisamente nei giorni scorsi, a 89 anni, mentre era in vacanza.

Per il manager prestato alla politica Varedo era rimasta la città degli affetti più intimi e personali: tornava spesso, nella cittadina brianzola, proprio per pranzare con l’anziana madre e poi per andare a trovare il padre Gino al cimitero. Ha desiderato che i funerali fossero celebrati nella chiesa di San Pietro e Paolo, a Varedo, ma in forma strettamente privata.

Sala è arrivato a Varedo poco dopo le 8. E’ entrato in chiesa accompagnato dalla compagna, Chiara Bazoli. Si è seduto sulla prima panca di quella che da ragazzo era la sua chiesa. Ha atteso così l’inizio dei funerali. Ha chiesto di poter leggere personalmente la Prima Lettura: il celebre brano sull’unità e diversità dei Carismi, tratto dalla Lettera di San Paolo Lettera Romani, un passo molto amato dalla madre.

Il parroco, don Giuseppe Grisa, ha ricordato con parole affettuose Stefania Beretta: «Una donna che aveva saputo conservare il dono della semplicità, che ha sempre saputo instaurare, anche con la comunità locale, legami e amicizie sincere e profonde, rimaste nel tempo». E poi, rivolto a Beppe Sala, ha proseguito: «Una mamma non smette mai di pensare ai suoi figli, e ora continuerà a seguirci, e a pregare per noi, in quella che per un cristiano è la vera vita».

La cerimonia è terminata al cimitero di Varedo, dove Stefania Beretta è stata sepolta accanto al marito Gino Sala, imprenditore, molto conosciuto a Varedo, che aveva un mobilificio in via Sant’Aquilino, accanto alla casa dove la moglie Stefania ha voluto vivere fino ai suoi ultimi giorni.

