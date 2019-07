Varedo: è morto il muratore precipitato dal tetto di una villetta, settima vittima sul lavoro in Brianza

È morto il muratore bergamasco di 44 anni precipitato dal tetto di una villetta in ristrutturazione a Varedo nella mattina di martedì. L’uomo era stato trasportato in gravi condizioni in terapia intensiva all’ospedale San Gerardo di Monza. È il settimo incidente mortale sul lavoro in Brianza dall’inizio dell’anno.