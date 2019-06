Nova Milanese: colpito da un tubo, muore un operaio di 35 anni di Desio

Incidente mortale sul lavoro in una ditta di Nova Milanese, la Trater di via Silvio Pellico, nella serata di giovedì 20 giugno. Per cause al vaglio degli inquirenti intorno alle 18.30, un operaio di 35 anni residente a Desio, Christian Catalano è morto colpito al petto da un grosso tubo in ferro.