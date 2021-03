Vanessa Minotti, la meteorina di Besana che fa impazzire il web con le su e previsioni Si chiama Vanessa Minotti la meteorina di Besana che sta facendo impazzire il web con le sue previsioni del tempo per 3Bmeteo.

Ventiquattro anni, una carriera avviata nel mondo dello spettacolo tra tivù e radio, l’idea originale per emergere (facendo leva sulla propria laurea). Vanessa Minotti, 24enne di Besana in Brianza, è la prima “meteorina” a dare le previsioni del tempo in lingua straniera. Lo fa per 3bmeteo, che ha accolto con entusiasmo la sua idea di ampliare il servizio in Italia, annunciando il tempo che verrà anche in spagnolo e in inglese. «3Bmeteo oltre ad essere seguita da un milione e mezzo di italiani, soprattutto nel periodo estivo ha un grande seguito di stranieri, in primis inglesi e spagnoli, così ho pensato di proporre contenuti per chi volesse sapere qualcosa in più sul meteo nella propria lingua, oltre a poter vedere le classiche iconcine» spiega la besanese.

Laureata a marzo 2020 nel corso di interpretariato alla Iulm, Vanessa è riuscita a sintetizzare la sua passione per le lingue straniere con quella per la presentazione. Dando vita a un progetto unico al mondo. sono partite a luglio 2020 le previsioni in lingua: con cadenza bisettimanale per la app, ma anche per il canale Facebook e Youtube di 3bmeteo, Vanessa fa numeri sbalorditivi, dei quali si dice «molto contenta»: dalle 300 visualizzazioni inziali è passata rapidamente ad una media di 5mila. Un numero notevole, considerando l’attuale periodo pandemico e l’assenza di turismo.

Vanessa Minotti

La ragazza, che ha studiato a Rigola e poi al liceo classico don Gnocchi di Carate Brianza, a 16 anni si è avventurata nei primi lavori come modella e partecipando a sfilate. Da quando ha 20 anni lavora in Tv come inviata per trasmissioni sportive in Rai e attualmente è il volto femminile di punta di 3bmeteo. Ma non è tutto. Amante della moda, tiene una rubrica con cadenza settimanale sul mondo del fashion su Rtl 102.5. E’ anche uno dei giovani portavoce del progetto “Il senso della felicità”. Per il suo futuro sogna «un programma tutto mio. Oltre a presentare Sanremo...» sorride. Fucina di idee, non esclude di aprire un proprio brand di moda e di prendere parte a qualche fiction.

