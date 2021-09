Opera in allestimento (Foto by Annamaria Colombo)

Vandalizzata l’opera degli studenti per il FuorisaloneMonza 2021 Ha resistito un giorno, poi nella notte l’opera degli studenti del liceo Valentini esposta sotto l’arengario per il FuorisaloneMonza 2021 è stata danneggiata. Lo rende noto l’associazione culturale no profit M.Ar.Co MonzaArteContemporanea: “L’opera si ripara, ma non permettiamo che il nostro impegno sia umiliato”.

L’opera realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Nanni Valentini esposta sotto i portici dell’Arengario di Monza in occasione del FuorisaloneMonza 2021 è stata danneggiata. Lo rende noto l’associazione culturale no profit M.Ar.Co MonzaArteContemporanea.

La scultura, denominata Fractal, era stata posizionata giovedì per rimanere fino all’8 settembre.

“Una forma di architettura storica, di design contemporaneo, una valorizzazione delle menti giovani e creative - spiegano dall’associazione - Tuttavia dobbiamo confrontarci, nostro malgrado, con l’inciviltà e l’insensibilità di alcuni, che puntualmente si riversa contro il Bene artistico. L’opera si ripara, ci aiuterà l’azienda Cantù per un repentino ripristino, ma non permettiamo che il nostro impegno sia umiliato. L’associazione, gli studenti, il Comune di Monza, si impegnano ad offrire alla comunità un prodotto culturale gratuito e ricco di stimoli e fermenti creativi. Del resto, qual è il compito della cultura se non quello di creare dal nulla? Questo non significa, però, che dietro le quinte non ci sia lavoro, fatica, tempo dedicato, pazienza”.

M.Ar.Co MonzaArteContemporanea Invita a denunciare “questi gesti e darne la prova con foto o filmati, perché l’arte pubblica avrà anche i suoi ovvi pericoli ma questo non ci fermerà nel nostro intento di voler divulgare, sensibilizzare e suggerire ciò che per noi è giusto e motivo del nostro vivere”. E conclude: “Se lo scopo del nostro agire non fosse la solidarietà verso l’altro non ci saremmo costituiti in forma di associazione culturale no profit”.

