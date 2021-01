Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vandalismi a Lissone, il problema diventa anche politico: le opposizioni chiedono ordinanze ad hoc Vandalismi, danneggiamenti, assembramenti di ragazzi: il problema è approdato anche nel consiglio comunale di Lissone. Riconosciuto dal sindaco Monguzzi che ha confermato l’attenzione del Comune e delle forze dell’ordine presenti sul territorio. Le opposizioni consiliari che chiedono tuttavia ordinanze ad hoc.

Vandalismi, danneggiamenti, assembramenti. La città di Lissone fa i conti con le intemperanze di giovani che si rendono protagonisti di episodi di inciviltà. I cittadini denunciano e segnalano le zone “sensibili”, la politica - a sostegno dei residenti - espone in aula consiliare i problemi più rilevanti.

Per il sindaco Concettina Monguzzi esiste “un problema di giovani che stanno vivendo il periodo attuale anche in questo modo e questo ci deve preoccupare, noi cerchiamo di intervenire”.

Il primo cittadino sottolinea la difficoltà di intercettare i ragazzi che si spostano da un punto all’altro della città, ma al contempo evidenzia le azioni messe in campo dalle forze dell’ordine.

“I carabinieri hanno effettuato un’azione puntuale e incisiva avendo le pattuglie di sera, e sono intervenuti più volte in maniera importante”, ha dichiarato in risposta alle opposizioni consiliari che chiedono tuttavia ordinanze ad hoc a supporto dell’attività di Polizia Locale e carabinieri.

Segnalati episodi di sbando in centro città: “Nei giardini pubblici retrostanti Palazzo Terragni- fa presente il consigliere Carlo Erba della Lega - al sabato pomeriggio ci sono ragazzini con bottiglie di alcolici”.

