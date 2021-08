Panchine nuove in via XXV aprile cosparse di olio (Foto by Paola Farina)

Vandalismi a Desio: olio sulle nuove panchine, danneggiato il monumento Covid Le tre panchine nuove di via XXV aprile all’angolo con via Lampugnani sono state cosparse di un liquido, a quanto pare olio. Un gesto sicuramente voluto. Nel mirino anche il monumento dedicato alle vittime del Covid, “L’albero della rinascita”, inaugurato a fine luglio a San Giorgio.

Piccoli ma fastidiosi atti di vandalismo a Desio. I due più evidenti sono i danneggiamenti alle panchine appena installate dal comune in via XXV aprile e al monumento dedicato alle vittime del Covid inaugurato un mese fa a San Giorgio.

Il monumento danneggiato a San Giorgio

(Foto by Paola Farina)

Nei giorni scorsi, le tre panchine nuove di via XXV aprile all’angolo con via Lampugnani sono state cosparse di un liquido, a quanto pare olio. Un gesto sicuramente voluto, anche se non si sa da chi. Prima è stata danneggiata una panchina e il giorno dopo le altre due, che si sono rese così inutilizzabili. Alcuni cittadini hanno avvertito il comune. Gli addetti comunali hanno quindi rimediato il danno, ripulendo la panchina dall’olio, non senza fatica: alcuni segni sono rimasti sull’asfalto. «Il legno per fortuna non è rimasto impregnato e le panchine sono tornate utilizzabili - commenta l’assessore all’ambiente Stefano Guidotti - Non riusciamo a capire il motivo di questo gesto. A chi può dare fastidio la presenza di quelle 3 panchine?».

Nel mirino dei vandali è finito anche il monumento dedicato alle vittime del Covid, “L’albero della rinascita”, inaugurato a fine luglio a San Giorgio, voluto dagli stessi abitanti, che nei mesi scorsi hanno avviato una raccolta fondi per il progetto. Purtroppo, la scultura realizzata in ferro ha già subito diversi danneggiamenti. «Sono spariti dei fiorellini e un uccellino e sono stati tolti alcuni rametti» afferma amareggiato Nino Puorto, tra i promotori dell’iniziativa. «Non passa giorno che non troviamo qualche danno al monumento».

Altri piccoli danni si sono verificati in altre zone della città. «Troviamo paletti e cartelli stradali storti, spariscono i fiori dalle aiuole, per non parlare dei danni ai giochi nei giardini pubblici - afferma l’assessore Guidotti - Noi vogliamo abbellire questa città, mi chiedo perchè compiere questi atti di vandalismo»

