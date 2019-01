Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paolo Rossetti)

Un vetro spaccato dai vandali i (Foto by Paolo Rossetti)

Vandali in azione sulle carrozze: cancellati tre treni brianzoli Tre treni cancellati sulla linea che va da Como a Milano Porta Garibaldi nella mattinata di venerdì 25 gennaio. I vandali hanno danneggiato pesantemente un convoglio a Como che non ha potuto essere utilizzato per le tre corse previste

Hanno spaccato vetri, divelto sedili e hanno preso di mira anche il controsoffitto delle carrozze. I vandali che hanno distrutto l’interno di un treno a Como lo hanno reso inutilizzabile. Tanto che Trenord ha dovuto cancellare tre corse previste nella mattinata di venerdì 25 gennaio. La prima era quella in partenza alle 7.19 dal capoluogo lariano e in arrivo alle 8.21 a Milano Porta Garibaldi. E con questa anche altri due treni in arrivo a Como alle 9.41 e sempre a Porta Garibaldi alle 11.21.

Uno dei sedili divelti

(Foto by Paolo Rossetti)

I disagi sulla linea insomma, stavolta, erano dovuti al raid dei vandali. Qualche problema anche sugli altri convogli che viaggiavano sulla linea s11 che hanno registrato ritardi fino a 20 minuti a causa di lavori in corso da parte delle ferrovie svizzere.

