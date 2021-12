Valassina: violento scontro tra un’auto e un taxi, ferite lievi per i guidatori Un tamponamento violento sulla Valassina nella serata di venerdì 3 dicembre all’altezza di Lissone: nonostante la forza dello scontro solo lievi ferite per i guidatori.

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio della polizia stradale di Monza, ma l’impressione è che le lievi ferite accusate dalle persone coinvolte siano state un colpo di fortuna: lo dicono le condizioni delle due auto coinvolte in un incidente sulla Valassina nella serata di venerdì 3 dicembre.

Intorno alle 21 un taxi e un’altra auto stavano procedendo in direzione sud, verso Milano, sulla statale 36 quando poco prima dell’uscita di Lissone a Cascina Aliprandi si sono scontrate: la Suzuki Vitara ha impattato con forza contro il taxi che la precedeva, una Ford S-Max Vignale. Distrutto il retro del taxi - di Milano, stava rientrando a casa senza passeggeri - ma soprattutto completamente schiacciata la parte anteriore del Vitara.

Entrambi i conducenti sono stati portati in codice verde per accertamenti negli ospedali di Desio e Monza. Sul posto si è fermata prima un’ambulanza del Cisom, il corpo di soccorso dell’ordine di Malta, con un infermiere a bordo che ha prestato i primi interventi. Poi, allertate, sono arrivate le ambulanze della Croce bianca di Cesano Maderno e Besana in Brianza per il 118.

