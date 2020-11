Valassina: perso un carico di sacchi di cemento sull’immissione di Briosco Un furgone trainato da un carro attrezzi ha perso un carico di sacchi di cemento sull’immissione alla Valassina: disagi per il traffico.

Forse una curva troppo larga o forse altro: fatto sta che il carico del furgone si è spostato, ha sfondato il portellone posteriore e si è riversato sulla strada. Che poi l’immissione di Briosco sulla Valassina. Disagi per il traffico nel primo pomeriggio di venerdì 6 novembre: intorno alle 14 un carro attrezzi che stava trasportando un furgone con sacchi di cemento (o comunque un materiale farinoso) ha perso il carico sulla rampa. Il materiale si è apparentemente mosso durante la curva, andando a colpire il portellone posteriore, che si è aperto facendo rovesciare i sacchi sull’asfalto. Nessun problema per la rimozione del furgone - che era già attaccato al carro attrezzi - ma traffico fermo per la rimozione del materiale da parte del personale specializzato. Sul posto la polizia locale per gestire il traffico.

