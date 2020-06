Valassina: incidente a Carate, una donna cade dalla moto e sbatte sul guard rail Incidente in Valassina nella serata di sabato 27 giugno: dopo l’urto con un’auto, la passeggera di una moto è rovinata a terra sbattendo sul guard rail e poi sull’asfalto.

Paura per una donna nella serata di sabato 27 giugno a Carate Brianza: in seguito a un incidente è caduta dalla moto sui cui viaggiava sbattendo prima sul guard rail e poi sull’asfalto. Tutto è successo intorno alle 22.30, quando la donna si trovava un mezzo di grossa cilindrata guidato da un uomo: per cause ancora in via di accertamento da parte della polizia stradale di Monza, è entrata in contatto con un’auto Seat davanti sulla rotatoria di svincolo della Valassina.

Incidente auto moto sull’immissione della ss36 a Carate

(Foto by Edoardo Terraneo)

Il guidatore è riuscito a tenersi sul mezzo accompagnandolo nella caduta, senza subire conseguenze. La donna, precipitata a terra, è stata soccorsa da un’automedica arrivata dall’ospedale di Desio e da un’ambulanza di Seregno soccorso: è stata immobilizzata sulla barella spinale e poi è stata trasportata per accertamenti a Desio, in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.

Nessuna ferita per le quattro persone a bordo dell’auto. La rotatoria e l’immissione in direzione Lecco sono state chiuse per il periodo dei soccorsi e la rimozione della moto: in tutto circa un’ora e mezza.

Incidente auto moto sull’immissione della ss36 a Carate

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA