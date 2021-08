Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vaccinazioni anti Covid in Brianza

Vaccino anti Covid: in Lombardia adesioni al 65% nella fascia 12 -19 anni Sono poco meno di 495.000, pari al 65% del totale, gli adolescenti lombardi tra i 12 e 16 anni che hanno aderito alla campagna vaccinale.

Prosegue con successo la campagna vaccinale di Regione Lombardia, in particolare per la fascia dei giovani 12-19 anni. Lo scrive in una nota l’assessorato al Welfare di Regione Lombardia. «Sono poco meno di 495.000 - si legge - gli adolescenti lombardi che hanno aderito alla campagna vaccinale (65%); di essi, 379.699 (circa il 50%) hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino, mentre sono 234.208 i giovani (30%) che hanno già completato il ciclo vaccinale».

«Regione Lombardia, in accordo con la struttura commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo - prosegue la nota - ha scelto di proseguire la campagna, anche con i giovani, mediante l’adesione con prenotazione sul portale dedicato, a cui segue la somministrazione entro 48 ore presso il centro prescelto».

“Si tratta di una scelta organizzativa - conclude l’assessorato - che permette di controllare meticolosamente l’agenda, evitando possibili assembramenti nei punti vaccinali e inutili perdite di tempo. Vengono infatti fissati appuntamenti veloci con giorno e ora chiari».

