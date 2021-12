Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vaccini Covid a Monza e Brianza: gli under 19 sorpassano tutti Sono i ragazzi under 19 i più vaccinati della provincia di Monza e Brianza secondo i dati diffusi dall’Ats: i peggiori, ma comunque alla soglia del 90% sono i 30enni e i 40enni.

Sono i giovanissimi tra i 12 e i 19 anni a guidare la classifica dei più vaccinati in Brianza. Su una popolazione target di 60mila 738 giovani il 94,4% è coperto da una o due dosi. Secondo i dati forniti da Ats Brianza i più giovani hanno superato i più anziani: gli over 80 (69.712 in provincia) sono coperti da vaccino nel 92,72% dei casi, mentre la fascia 70-79 anni è al secondo posto con il 93,45% di vaccinati su una popolazione di 87.651 persone.

I più reticenti al vaccino sono uomini e donne tra i 30 e i 39 anni: sono 94.972 residenti, ma solo l’87,47% ha ricevuto il vaccino. Penultima posizione per i 40-49 anni con l’88,36% di vaccinati su una popolazione di 130 mila persone, terz’ultimo posto per i 20-29 anni che sono 83.164 e si sono vaccinati al 90,05%.

In mezzo stanno le fasce più a rischio in questo momento (tra i ricoverati la media è di 64 anni): il gruppo dei 50-59 anni sono il doppio dei 20-29 (146.349) e si sono vaccinati al 90,08%, mentre tra i 108.910 con un’età compresa tra i 60 e i 69 anni il 91,10% è vaccinato.

Agli hub vaccinali della Brianza però le ultime settimane hanno visto un incremento dei vaccini inoculati. L’effetto super green pass e terze dosi inizia a farsi sentire. Basta un raffronto tra i dati della scorsa settimana e quelli della settimana tra la fine di ottobre e i primi di novembre per rendersene conto. Dal 26 ottobre al 6 novembre il punto vaccinale ex Philips ha effettuato 2.500 prime dosi, 6.300 seconde dosi e 16.500 terze dosi.

Nella settimana tra il 26 novembre e il 2 dicembre le terze dosi sono triplicate passando da 16.500 a 53.200, le seconde dosi sono aumentate di 1.400 (da 6.300 a 7.600) e le prime dosi sono cresciute di 1.000 da 25.500 a 3.580. Nell’ultima settimana, dopo le code registrate lo scorso fine settimana, l’hub ex Philips ha aperto 20 linee vaccinali gestite dalla Asst Monza ospedale San Gerardo e negli ultimi giorni si è passati da 2.100 nuovi vaccini al giorno a 2.700.

Guardando ai dati lombardi Monza e Brianza perde il secondo posto tra le province più vaccinate. Resta saldamente in testa Lecco con 81,63% di media di vaccinati, seguita da Cremona (80,20), quindi Monza retrocessa al terzo posto con 79,98. A Monza città 91.711 persone hanno fatto la prima dose, 97.468 la seconda o la dose unica e 22.529 hanno ricevuto la terza dose.

Sulla terza dose Monza e la Brianza corrono meno di altre province: sul territorio il 14,78% della popolazione target è coperta da vaccino, meglio fa Lecco con il 17,59% quindi Cremona e Como.

