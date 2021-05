Vaccinazioni, prenotazioni per tutte le persone fragili da 16 a 49 anni (con esenzione per patologia) La Lombardia alle 18 di sabato 1 maggio apre le prenotazioni al vaccino anticovid per tutte le persone fragili di età compresa tra 16 e 49 anni.

Alle 18 di sabato 1 maggio apre la prenotazione ai vaccini anticovid per tutte le persone fragili, in possesso di un’esenzione per patologia, di età compresa tra 16 e 49 anni. Rimane sempre attiva la prenotazione per le altre categorie già in corso.

I vaccini si possono prenotare direttamente dal portale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Oppure telefonando al numero verde 800 894545, inserendo la tessera sanitaria in uno dei 1.083 bancomat Postamat di Poste Italiane, chiedendo al postino (4mila in Lombardia) che lo farà direttamente col suo terminale portatile rilasciando la ricevuta.

LEGGI Vaccini, come prenotare con il sistema di Poste Italiane - VIDEO-TUTORIAL

© RIPRODUZIONE RISERVATA