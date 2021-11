Vaccinazioni: per l’anticovid già tutto esaurito all’hub di Carate Brianza Annunciate e già esaurite le prenotazioni della terza dose della vaccinazioni anticovid all’hub al Polaris di Carate Brianza.

L’hub vaccinale di Carate Brianza fa registrare il tutto esaurito per la somministrazione delle terzi dosi di vaccino anti-Covid. Dal 15 novembre, giorno in cui è stata avviata la nuova fase della campagna vaccinale per l’inoculazione della dose “booster”, gli abitanti della città e dei paesi limitrofi che accedono al portale della Regione per prenotare la propria dose di vaccino anti-Covid - e si aspetterebbero di essere destinati al Polaris, il centro più vicino alla loro residenza - non trovano tra gli slot a disposizione l’hub caratese. Questo perché, come chiarito dall’ufficio comunicazione di Asst Brianza, presso il centro vaccinale della città, dove è in corso anche la campagna antinfluenzale, “sono già state esaurite tutte le disponibilità per la terza dose di vaccino anti-coronavirus fino al 3 dicembre”, giorno in cui è attualmente fissato il termine della campagna di vaccinazione dedicata alla dose “booster” anti-Covid.

“Probabilmente è stata talmente alta la domanda, che nel giro di pochissimo tempo è stata esaurita tutta la disponibilità prevista sul Polaris. Questo è un buon segnale perché vuol dire che la gente si vuole vaccinare. I destinatari della dose “booster” possono recarsi nei centri vaccinali di Vimercate o Monza”, ha precisato l’ufficio comunicazione.

