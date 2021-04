Vaccinazioni Covid alla persone più fragili: c’è un Vax Manager per ottenere informazioni Il dottor Roberto Rossi è di supporto per la valutazione sui territori delle singole situazioni, sia in relazione alla gravità che alle più opportune modalità di somministrazione. Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Per vaccinare contro il Covid le persone più fragili si possono chiedere informazioni e sostegno al Vax Manager. Si tratta di un referente che ha il compito di agevolare la comunicazione con i cittadini con elevata fragilità e/o grave disabilità, i loro care giver e le associazioni del territorio per il trasporto. Il Vax Manager sarà di supporto per la valutazione sui territori delle singole situazioni, sia in relazione alla gravità che alle più opportune modalità di vaccinazione. Il Vax Manager è il dottor Roberto Rossi responsabile UOS Analisi della Domanda assistito da Daniela Favretto.

È possibile parlare con un operatore dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 contattando i numeri telefonici 3384714127 oppure 3384714069 o scrivendo una mail a [email protected].

Nell’attività, il dottor Roberto Rossi è coadiuvato da un gruppo di lavoro che fa riferimento al Dipartimento di programmazione per l’Integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali. Inoltre Regione Lombardia ha fatto sapere che nel caso il nominativo del paziente non fosse già presente nel database per le prenotazioni si deve contattare il proprio medico di base.

I due numeri sono presi d’assalto da chi cerca informazioni e risultano spesso occupati, è necessario quindi armarsi di pazienza.

