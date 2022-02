Vaccinazioni anticovid, un altro open day per bambini a Monza, Carate e Verano e un’ apertura serale Un nuovo Open Day per Bambini e un’apertura serale per facilitare l’accesso alla campagna vaccinale anticovid. Sabato 5 e domenica 6 febbraio per l’età pediatrica, giovedì 10 e venerdì 11 febbraio per la fascia di popolazione adulta.

Un nuovo Open Day per Bambini e un’apertura serale per facilitare l’accesso alla campagna vaccinale anticovid organizzata da Ats Brianza, Asst Brianza, Asst Lecco, Asst Monza e Policlinico di Monza, “per facilitare l’accesso ai centri vaccinali in giornate meno cariche di impegni per i genitori e i bambini e, in orario extralavorativo”.

I bambini della fascia d’età 5-11, sabato 5 e domenica 6 febbraio, potranno ricevere la somministrazione del vaccino anti covid in libero accesso, cioè senza prenotazione. È necessario portare tessera sanitaria e documento d’identità.

L’accesso è consentito per la somministrazione della prima dose o della seconda, nel caso non ci si sia presentati ad appuntamento nei giorni precedenti.

Open day quindi Ospedale San Gerardo a Monza in via Pergolesi 3 entrambi i giorni dalle 9 alle 18; l’Ospedale di Carate Brianza in via Mosé Bianchi sabato dalle 12 alle 19 e domenica dalle 9 alle 19; il centro vaccinale di Verano Brianza in via Alighieri solo sabato dalle 8 alle 11.

Infine l’’Ospedale Manzoni in via dell’Eremo 9/11 a Lecco sabato e domenica dalle 8 alle 20.

Open day anche per la fascia di popolazione adulta: potranno ricevere la somministrazione del vaccino anti covid in libero accesso, cioè senza prenotazione, in un’apertura serale dalle 20 alle 23 giovedì 10 febbraio al Polaris di Carate Brianza e venerdì 11 febbraio all’ex Philips a Monza e al PalaTaurus di Lecco.

È necessario portare tessera sanitaria e documento d’identità.

L’accesso è consentito per la somministrazione della prima dose, della seconda o della terza dose, secondo le tempistiche di inoculo previste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA