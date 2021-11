Vaccinazioni anticovid: prenotazione terze dosi dal 18 novembre per Over 40, i numeri della pandemia Prenotazioni per la terza dose del vaccino anticovid al via da giovedì 18 novembre per gli Over 40 della Lombardia. Ha diritto chi abbia completato il ciclo vaccinale da sei mesi. La vicepresidente Moratti presenta la fotografia della pandemia a un anno di distanza.

Prenotazioni per la terza dose del vaccino anticovid al via da giovedì 18 novembre per gli Over 40 della Lombardia. L’annuncio del coordinatore della campagna vaccinale anti Covid Guido Bertolaso è arrivato in una conferenza stampa convocata per fare il punto sulla situazione in regione.

“Siamo a oltre 1,5 milioni di quelli che ne hanno diritto, dopo i fatidici 180 giorni”, ha aggiunto Bertolaso. Ha diritto alla terza dose chi abbia completato il ciclo vaccinale da sei mesi.

“La situazione epidemiologica ad oggi appare sotto controllo anche se nelle ultime settimane abbiamo assistito a una risalita costante dei contagi - ha spiegato il vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti - In Lombardia l’incidenza ogni 100 mila abitanti negli ultimi 7 giorni si attesta a 74 contro una media nazionale del 91. La percentuale dei posti letto occupati negli ospedali è dell’8% mentre nelle terapie intensive è stabile al 3%. Un anno fa l’incidenza era di 592, l’occupazione di letti in area medica del 124% e nelle terapie intensiva del 56%. È evidente il ruolo positivo e fondamentale svolto dalla campagna vaccinale massima in Lombardia, che ha superato 16,2 milioni somministrazioni complessive e 8 milioni di vaccinati completi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA