Vaccinazioni anticovid in farmacia: «Mille dosi somministrate, oltre 600 nuove adesioni formali al progetto» Sono state mille le vaccinazioni anticovid somministrate nelle farmacie della Lombardia che hanno aderito per prime al progetto (a Monza e Cesano Maderno per la Brianza). Aumentano gli esercizi coinvolti.

“A oggi - ha commentato la vicepresidente regionale Letizia Moratti - sono state effettuate 1.000 somministrazioni consentendo a molte persone di vaccinarsi ’sotto casa’ e in luoghi che trasmettono a tante persone fiducia grazie a un rapporto consolidato negli anni con i clienti. Dopo l’avvio del progetto pilota partito in 21 farmacie sappiamo che hanno già dato una disponibilità formale altre 638. Un numero destinato a crescere dal momento che molte attività riapriranno proprio in questi giorni. Ringrazio Federfarma e la presidente Annarosa Racca per la collaborazione da sempre dimostrata dal settore e dai suoi operatori. Una collaborazione e una sinergia ancor più fondamentali in questa fase della campagna vaccinale anti Covid”.

