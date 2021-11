Vaccinazioni anticovid: dall’1 dicembre terza dose per over 40, l’annuncio del ministro Il ministro Speranza ha comunicato la terza dose del vaccino anticovid per gli Over 40 a partire dall’1 dicembre.

Terza dose del vaccino anticovid per gli Over 40 a partire dall’1 dicembre. La comunicazione è arrivata dal ministro Roberto Speranza durante il question time alla Camera. La campagna per la terza dose è partita a inizio ottobre con over 80 e ospiti delle Rsa, personale sanitario e chi non sanitario opera in ambienti che devono essere protetti. E poi è continuata con pazienti fragili e over 60.Il requisito è di aver completato il ciclo primario da almeno sei mesi.

L’11 novembre si apre invece il richiamo per chi sia stato vaccinato con dose unica Johnson e Johnson o all’estero.

