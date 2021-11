Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vaccinazioni anticovid, in Lombardia aperte le prenotazioni per over 18 Da martedì 30 novembre sono aperte in Lombardia le prenotazioni per la terza dose di vaccino anti-Covid per tutti i cittadini lombardi che hanno più di 18 anni.

Sono aperte le prenotazioni per la terza dose di vaccino anti-Covid per tutti i cittadini lombardi che hanno più di 18 anni. Da martedì 30 novembre per tutti i maggiorenni che abbiano completato il ciclo principale da almeno 5 mesi.

Le modalità di prenotazione sono come ormai noto il portale di Poste raggiungibile all’indirizzo www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it e il numero di telefono 800 894545

Restano ovviamente sempre aperte le prenotazioni per il ciclo primario (1° e 2° dose) e per la terza dose per tutte le categorie: cittadini con età maggiore di 40 anni, cittadini con elevata fragilità, cittadini trapiantati e immunocompromessi, operatori Sanitari e Sociosanitari, cittadini maggiorenni vaccinati con Janssen.

