Usmate Velate, vota anche tu il “Libro del cuore 2021” Iniziativa della consulta cultura, gruppo di lettura e biblioteca civica “Alda Merini” in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore (23 aprile), l’iniziativa “Il libro del cuore del nuovo millennio”.

La consulta cultura, Il gruppo di lettura e la biblioteca civica “Alda Merini” di Usmate Velate propongono, in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore (23 aprile), l’iniziativa “Il libro del cuore del nuovo millennio”. L’iniziativa prevede che ognuno possa inviare tra il 6 e il 17 aprile 2021 il titolo del proprio libro preferito, scelto tra quelli editi dal 2000 a oggi.

Il titolo potrà essere proposto inviando una email (a [email protected]), postando la foto del libro sulle pagine facebook della Consulta cultura e della biblioteca civica “Alda Merini” oppure direttamente in biblioteca.

Le proposte pervenute saranno sottoposte a una votazione dal 20 al 22 aprile, tramite i canali social della consulta cultura e della biblioteca civica “Alda Merini”, o direttamente in biblioteca. Il titolo più votato il 23 aprile sarà eletto “Libro del cuore 2021” ed entrerà a far parte dei libri oggetto di discussione del Gruppo di lettura, nella stagione 2021/2022. Il lettore che avrà proposto il titolo vincente si aggiudicherà in premio un libro.

