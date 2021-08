Usmate Velate, una mano di bianco per il restyling del sottopasso che porta alla scuola Casati Iniziati a Usmate Velate i lavori di tinteggiatura nel sottopasso di via per Vimercate, lo spazio pedonale che consente il collegamento alla scuola Casati. Nella seconda metà di settembre progetto per la rampa che porta a scuola con il coinvolgimento di Comune, istituto e un’associazione del territorio.

L’amministrazione comunale ha stanziato 20mila euro per un restyling completo delle pareti per cancellare scritte, tag e disegni che ormai da tempo avevano compromesso il decoro del sottopasso. Una nuova “veste” bianca consentirà di dare un volto completamente riqualificato al sottopasso.

Usmate Velate tinteggiatura sottopasso

Gli operai sono già al lavoro con l’obiettivo (meteo permettendo) di concludere la tinteggiatura prima dell’inizio della scuola.



Ma non è tutto: il Comune di Usmate Velate ha previsto nel Piano per il Diritto allo Studio di sostenere un progetto di tinteggiatura della rampa che porta direttamente verso la scuola Casati con il coinvolgimento di insegnanti e alunni dell’istituto stesso. Si tratta di una sinergia che vede coinvolto il Comune, la scuola e un’associazione del territorio e che nasce con l’intenzione di trasformare l’identità di questo luogo in uno spazio di valore per la nostra comunità.

Le opere, in questo caso, prenderanno il via nella seconda metà del mese di settembre, andranno a completare l’intervento già effettuato dal Comune e vedranno il diretto coinvolgimento degli studenti del plesso scolastico e la fattiva partecipazione del Gruppo Artistico 99, associazione che ha sede a Usmate Velate. Il Comune provvederà alla tinteggiatura della rampa, mentre la scuola realizzerà disegni artistici supportati proprio dal GA99. Gli alunni saranno chiamati a produrre elaborati grafici su temi ambientali che verranno poi riprodotti sul muro della rampa esterna.

