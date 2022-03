Usmate Velate: ripresa la riqualificazione di marciapiedi e ciclabili Riqualificazione del manto di asfalto ed eliminazione delle barriere architettoniche in via Anna Frank, via Deledda (in entrambe le strade gli operai sono già al lavoro) e in via Leopardi.

Cantieri in corso a Usmate Velate per la riqualificazione del manto di asfalto ed eliminazione delle barriere architettoniche presenti sui passaggi pedonali. I lavori hanno ripreso il via nei giorni scorsi, dopo la sospensione invernale, con l’obiettivo di favorire la mobilità dolce sul territorio, proseguendo nelle opere pedonali e ciclopedonali. Con l’appalto, da 180.000 euro lordi, nei mesi autunnali erano già stati realizzati nuovi tratti di marciapiede in via Bartali, via Cottolengo, via Leonardo Da Vinci, oltre ad un attraversamento pedonale rialzato in corso Italia (in prossimità di via Sauro), a dossi stradali in via Del Dosso e a nuove cordolature in granito a sicurezza dei pedoni in via Dante e in via Tazza.

In questa nuova fase si interverrà in via Anna Frank, via Deledda (in entrambe le strade gli operai sono già al lavoro) e in via Leopardi col rifacimento del manto di asfalto dei marciapiedi esistenti, dove necessario, e con l’eliminazione delle barriere architettoniche presenti sui passaggi pedonali. Completati gli interventi in via Anna Frank e in via Deledda, il cantiere si aprirà in via Leopardi e successivamente in via Puccini, a Cascina Corrada.

