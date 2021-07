Usmate Velate: pronta la nuova area giochi inclusiva al Parco Borgia L’amministrazione comunale parla di un «definitivo cambio di mentalità. Verso i bambini abbiamo scelto di garantire il diritto al divertimento, investendo risorse economiche importanti nella certezza».

Si sono conclusi i lavori di realizzazione della nuova area inclusiva all’interno del Parco Borgia di Usmate.L’area è stata realizzata in prossimità dello spazio in cui già erano presenti giochi per bambini ed è già stata riaperta al pubblico.

Come per quella già realizzata in via Manara anche in questo caso è stata posata un’altalena inclusiva, che consente a chiunque di potersi divertire in totale sicurezza, ma anche un trampolino, un pannello da gioco manipolativo, un gioco a molla. Tutti elementi di arredo urbano destinati al divertimento che potranno essere utilizzati da ogni bambino, superando così eventuali disabilità fisiche individuali.

«Sono segnali per un definitivo cambio di mentalità – affermano il sindaco Lisa Mandelli e l’assessore alla persona Greta Redaelli – Verso i bambini, l’amministrazione comunale ha scelto di garantire il diritto al divertimento, investendo risorse economiche importanti nella certezza che tutti sapranno rispettare queste strutture. Una cosa è certa: d’ora in avanti, in caso di intervento di restyling di uno spazio gioco già esistente, i progettisti cui verrà affidata la progettazione e la realizzazione dell’opera lavoreranno per un concetto di parco totalmente accessibile e inclusivo».

