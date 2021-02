Usmate Velate: nuovi mezzi e nuovi agenti per il comando di polizia locale Parziale rinnovo del parco mezzi e una assunzione appena possibile: sono i progetti di Usmate Velate per il potenziamento della polizia locale.

Una nuova auto ibrida e nuovi agenti per il comando di polizia locale. Questo è quanto punta ad avere nei prossimi mesi il comune di Usmate Velate. Per quanto riguarda il primo obiettivo il Comune già formalizzato tutte le procedure burocratiche per partecipare al bando di Regione Lombardia che permette di richiedere il co-finanziamento per l’acquisto di una Subaru ibrida nuova, dal costo complessivo (comprensivo di dotazioni apposite per la polizia locale) pari a 36mila euro.

Regione Lombardia erogherà un contributo massimo di 20mila euro, e la differenza verrà garantita dal comune stesso. La dotazione attuale del comando è di due mezzi immatricolati nel 2006 e nel 2007, rispettivamente benzina e diesel, con oltre 150mila chilometri percorsi. «Inevitabilmente sono mezzi che comportano una manutenzione sempre più frequente e che hanno dei limiti anche dal punto di vista del rispetto dell’ambiente e dell’inquinamento ambientale – ha spiegato in un comunicato Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza – Se il dando ce lo permetterà, provvederemo all’acquisto del nuovo mezzo, rottamando uno di quelli attualmente in uso».

Il Comune garantisce anche che in futuro ci sarà un’implementazione nel numero degli agenti: «Attualmente sono quattro gli uomini in servizio a Usmate Velate cui si aggiungerà una quinta persona non appena l’emergenza sanitaria consentirà di procedere con i concorsi pubblici - continua il comunicato - Per il mese di settembre, un ulteriore concorso consentirà di aggiungere un’ulteriore unità al Comando, con una crescita nel 2021 pari al 50% delle risorse del Comando. Agli operativi si affianca una figura amministrativa e ormai da alcuni mesi si è aggiunta agli agenti anche il messo comunale, cui competono specifichi incarichi legati alla gestione del traffico nei pressi delle scuole e alle notifiche da effettuarsi sul territorio».

«Vogliamo sgravare i nostri agenti dai compiti burocratici e amministrativi, consentendo loro di poter essere operativi sul territorio per quanto più tempo possibile – prosegue l’assessore De Sena – Abbiamo la necessità che la polizia locale sia presente e prevenga potenziali situazioni di criticità. Per far questo, la dotazione di un nuovo veicolo rappresenta un segnale forte dell’amministrazione verso questo settore».

