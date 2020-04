Usmate Velate: invade corsia all’alba e causa incidente, due feriti Sono intervenute ambulanze, automedica e carabinieri della Radiomobile mercoledì mattina a Usmate Velate nel tratto di provinciale che porta alla tangenziale Est per un incidente: un’auto ha invaso la corsia opposta.

L’allarme è scattato una manciata prima delle 6 in codice rosso, poi fortunatamente la gravità della situazione si è ridimensionata col passare dei minuti. Sono intervenute ambulanze, automedica e carabinieri della Radiomobile mercoledì mattina a Usmate Velate nel tratto di provinciale che porta alla tangenziale Est. Un uomo di 31 anni della provincia di Milano a bordo di una Ford Ka per cause da accertare ha invaso la corsia opposta mentre era in arrivo una Toyota condotta da un 60enne della provincia di Bergamo. L’impatto è stato violento e sono stati allertati anche i vigili del fuoco.

Il trentenne è stato accompagnato in pronto soccorso in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza e dimesso con dieci giorni di prognosi, per il secondo è stato deciso il codice giallo per l’ospedale di Vimercate. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Una corsia è stata chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine.

