Usmate Velate, incidente stradale mortale sulla tangenziale Est: la vittima aveva 26 anni, ferito un arcorese ventenne Grave il bilancio di un incidente stradale all’imbocco della tangenziale Est, a Usmate Velate, giovedì sera: un ragazzo di 26 anni deceduto e un ventunenne di Arcore ricoverato in condizioni gravi.

Un ragazzo di 26 anni deceduto e un ventunenne di Arcore ricoverato in condizioni gravi, ma fuori pericolo di vita. È il bilancio dell’incidente stradale che giovedì sera all’imbocco della tangenziale Est, a Usmate Velate, ha visto coinvolte due auto che si sono scontrate frontalmente. L’allarme è scattato intorno alle 22.30, in prossimità della Sp 41. Coinvolte una Lancia Ypsilon guidata dal 26enne, cittadino albanese residente a Merate, e una Volkswagen Up con alla guida l’arcorese; la dinamica è al vaglio dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza e della Stazione di Arcore intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco.

Il meratese, trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale di Vimercate, è morto per le ferite riportate: l’altro, trasportato sempre in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale di Monza, è stato dichiarato fuori pericolo di vita.

