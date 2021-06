Usmate Velate: in arrivo una nuova auto ibrida per la polizia locale Grazie a un finanziamento regionale di 20mila euro sui il Comune ne aggiungerà altri 17 il Comando avrà presto in dotazione un mezzo ecologico, una Subaru preparata appositamente, per i servizi sul territorio.

Un nuovo mezzo per la polizia locale di Usmate Velate. È ufficiale il finanziamento da parte di Regione Lombardia pari a 20mila euro per il “rinnovo del parco veicoli”. A questa somma verranno aggiunti 17 mila euro stanziati dall’Ente locale per l’acquisto di una Subaru ibrida nuova, completa di tutte le implementazioni necessarie per il controllo del territorio e per l’intervento in caso di necessità o di emergenza.

«Ancora una volta, grazie alla capacità programmatoria dell’Ente, il nostro Comune accede a fondi regionali partecipando per tempo al bando e presentando una progettualità premiata con un finanziamento – afferma Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza – Con questo acquisto dimostriamo al tempo stesso attenzione all’operatività dei nostri agenti e uno sguardo verso l’ambiente, virando verso il mondo ibrido».

