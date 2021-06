Usmate Velate: ecco “Parcoscenico”, otto appuntamenti con musica, film e teatro Appuntamenti in Villa Scaccabarozzi, i primi due si terranno il 3 e 4 luglio: il primo sarà la tappa di Suoni mobili mentre il secondo vedrà la proiezione di I morti non muoiono, l’ultima commedia di Jim Jarmush.

Otto appuntamenti, tutti a prenotazione obbligatoria, per riavvicinare i cittadini al piacere della musica, della filmografia e del teatro. Sono quelli organizzati per “Parcoscenico”, la rassegna organizzata in Villa Scaccabarozzi dall’amministrazione comunale di Usmate Velate, in collaborazione con la consulta Cultura e con la consulta Giovani nell’ambito del progetto di partecipazione giovanile “Cool Future 4 Work”. Di questi appuntamenti 5 dedicati alla musica unita al teatro e 3 invece saranno proiezioni di film rivolti a famiglie e adolescenti.

«L’organizzazione della rassegna Parcoscenico contribuisce a restituire un primo senso di normalità nel periodo post-pandemia – afferma Mario Sacchi, assessore con delega alla Cultura – Come Amministrazione Comunale, abbiamo fortemente voluto queste otto serate di elevato spessore artistico e culturale, che rappresentano al tempo stesso momenti di ritrovo e di relazione fra le persone. La quasi totalità degli appuntamenti sono ad ingresso gratuito proprio per venire incontro alle esigenze di chi si sta mettendo alle spalle un’annata difficile anche dal punto di vista economico».

I primi due appuntamenti si terranno il 3 e 4 luglio: il primo sarà la tappa di Suoni mobili mentre il secondo vedrà la proiezione di I morti non muoiono, l’ultima commedia di Jim Jarmush.

È prevista la prenotazione obbligatoria a tutti gli spettacoli in calendario contattando la Biblioteca civica (tel. 039 6829789 oppure via mail [email protected]),

In caso di pioggia, verranno forniti aggiornamenti sulle modalità di svolgimento di ciascuno spettacolo attraverso i canali ufficiali del Comune di Usmate Velate e sulla pagina Facebook della Biblioteca Civica di Usmate Velate

© RIPRODUZIONE RISERVATA