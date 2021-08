Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Usmate Velate: corpo senza vita in una abitazione, sarebbe di un 58enne morto da qualche giorno Il rinvenimento del cadavere è avvenuto da parte dei carabinieri della stazione di Arcore intervenuti giovedì 5 agosto con i vigili del fuoco. Ignote le cause del decesso ma sembrerebbe avvenuto senza violenza. Indagini in corso.

I carabinieri del Nucleo investigativo della Compagnia di Monza stanno indagando a proposito del rinvenimento di un cadavere, nel pomeriggio di giovedì 5 agosto, a Usmate Velate, dove sono intervenuti i militari della Stazione di Arcore insieme ai Vigili del Fuoco.

Il corpo sarebbe quello di un 58enne residente nella abitazione dove è stato trovato senza vita. Sarebbe deceduto da qualche giorno. Gli accertamenti sia per accertare l’identità della persona nonché le cause del decesso che, attualmente, sembrerebbe avvenuto senza violenza sono ancora in corso.

