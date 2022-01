Usmate: ciclopedonale in via Deledda (Foto by Michele Boni)

Usmate Velate: arrivano i cantieri per l’ultimo tratto di ciclabile in via Europa Partiranno a metà febbraio i lavori per il secondo lotto della ciclopedonale di via Europa, a Usmate Velate.

Nuovo cantiere in vista a Usmate Velate. A partire dalla metà del mese di febbraio, prenderanno il via i lavori di riqualificazione del secondo lotto della pista ciclopedonale di via Europa: a essere interessato sarà il tratto fra via Deledda e via della Brina, l’ultimo mancante per la conclusione dell’opera.

Anche in questa porzione di ciclabile, l’intervento prevede gli stessi step che hanno interessato il tratto di maggiore lunghezza da via Deledda a via Bartoli: rifacimento del manto di copertura e dei cordoli di protezione, restyling della banchina di separazione dalla carreggiata e posizionamento di nuove ed idonee essenze arboree necessarie per consentire di muoversi in bicicletta o a piedi in totale sicurezza lungo uno degli assi viari più importanti del territorio.

«Con questa opera, la cui conclusione è prevista per la primavera, andremo a riqualificare integralmente uno degli assi ciclo-pedonali più importanti dell’intero territorio, quotidianamente utilizzato da centinaia di persone – ha affermato il sindaco Lisa Mandelli – Un intervento che migliora da un punto di vista estetico e soprattutto di sicurezza i nostri spazi destinati alla mobilità sostenibile».

Dopo la sospensione per il periodo invernale ed appena le condizioni meteo saranno idonee, ripartiranno ulteriori lavori appaltati nel 2021, e in parte già realizzati, che in questa seconda fase riguarderanno anche la riqualificazione dei marciapiedi ammalorati in via Leopardi, via Anna Frank, via Deledda e, a Cascina Corrada, via Puccini.

