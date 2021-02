Usmate, raffica di cantieri: abbattute le piante in via Europa (ma saranno sostituite) Raffica di cantieri a Usmate Velate dove, per consentire la riqualificazione della ciclabile su viale Europa, sono state abbattute delle piante che saranno comunque sostituite.

Avanzano i cantieri sul territorio di Usmate Velate. Proseguono infatti anche in questi giorni le opere di riqualificazione della pista ciclopedonale in via Europa. Gli interventi prevedono la rifacimento del manto di copertura e dei cordoli di protezione, il restyling della banchina di separazione dalla carreggiata con il posizionamento di nuove essenze arboree necessarie per consentire di muoversi in bicicletta e a piedi. In ottica di migliorare l’accessibilità e la durata nel tempo dell’opera si è però reso necessario il taglio di alcune piante le cui radici, crescendo appena sotto il livello dell’asfalto, avrebbero potuto compromettere il rifacimento del manto come accaduto in passato. In loro sostituzione, saranno piantumate essenze che meglio si adattano con le specifiche di una pista ciclopedonale urbana.

Non è questo però l’unico intervento che prosegue in questi giorni. Continuano infatti anche i lavori per la riqualificazione del patrimonio arboreo del parco di Villa Scaccabarozzi. Qui sono previsti interventi di potatura, pulizia e di tagli di essenze ammalorate e pericolose al fine di restituire all’utenza un parco da frequentare in sicurezza.

