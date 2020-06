Usmate: piano da 250mia euro per marciapiedi e asfaltature. Intervento anche vicino alla tangenziale Il Comune di Usmate ha stanziato 250mila euro per la sistemazione di marciapiedi e asfalto con cantieri che partiranno dopo il 20 luglio e dureranno fino alla metà del mese di agosto

Otto tratti stradali e 250mila euro per sistemare asfalto e marciapiedi. Tra il 20 luglio e la metà di agosto Usmate vedrà un restyling di un chilometro e mezzo tra strade earee per il passaggio dei pedoni.

“Sono lavori particolarmente attesi dalla cittadinanza e in alcuni di questi interventi andiamo a risolvere delle situazioni che più volte erano state oggetto di segnalazioni – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – per arrecare il minor disagio possibile alla popolazione e alla viabilità, interverremo con un unico cantiere per volta. Una volta che i lavori saranno terminati in un punto, si aprirà il cantiere in un altro luogo del nostro Comune, dandone tempestiva informazione ai cittadini attraverso i nostri mezzi di comunicazione”.

Di particolare importanza il rifacimento del manto vicono al raccordo dell’uscita della tangenziale. Si lavorerà anche in via Isonzo, via Dante (190 metri) e via Dossi (170 metri). In via Impari inferiore verrà invece completamente rifatto il parcheggio, un intervendo pensato per favorire la sosta in sicurezza dei residenti.

Tre interventi specifici per i marciapiedi: nell’incrocio fra via Isonzo e via Garibaldi verrà realizzato ex novo lo spazio dedicato ai pedoni, mentre in via Stazione si rifarà il manto del marciapiede. Infine, verrà asfaltato il marciapiede di via Torino.

La spesa maggiore è di 60mila euro per l’asfalto di via Isonzo. Il Comune ha anche previsto una spesa di 50.000 euro per la sistemazione a Velate dei marciapiedi di via Volta e via Manzoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA