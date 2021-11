Usmate: muore investito dopo un incidente in autostrada, addio all’ex assessore Lucchini Geometra, 85 anni, èstato investito mortalmente martedì sera mentre stava posando il triangolo. Lascia moglie e tre figli, fu assessore tra il 1983 e il 1985.

Usmate Velate perde lo storico geometra ed ex assessore Emilio Lucchini, 85 anni, investito martedì 16 novembre, verso le 19.30, da un’auto, sull’A8, in direzione Milano, mentre posizionava il triangolo per segnalare l’incidente in cui era stato coinvolto con altre vetture pochi minuti prima. L’impatto con la vettura ha comportato il decesso del pensionato e i paramedici intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarlo.

Lucchini, originario del varesotto, si era trasferito giovanissimo a Milano dove nel ’62 aveva sposato la moglie Marialba compagna di una vita con la quale ha messo al mondo i figli Silvia, Maurizio e Giuliana. Qualche anno dopo la famiglia Lucchini si era spostata a Usmate-Velate dove aveva acquistato un terreno e proprio Emilio con le sue capacità di geometra e di muratore aveva disegnato e costruito con le sue stesse mani la casa.

Nella sua vita Lucchini ha ottenuto anche tanti riconoscimenti in ambito professionale. Non è mancato poi il suo impegno politico che l’ha portato a rivestire i ruoli di capogruppo del Psi tra gli anni ’70 e ’80 e di assessore ai Lavori Pubblici tra l’83 e l’85 all’interno della giunta guidata dal sindaco Daniela Mazzuconi. Tra le sue opere più importanti la realizzazione della scuola elementare di Velate e la ristrutturazione dell’ex scuola primaria di via Milano a Usmate, dove oggi hanno sede le associazioni del territorio. Per il momento il magistrato che sta indagando sulla scomparsa di Lucchini non ha ancora fissato la data dell’autopsia e di conseguenza non è ancora stato stabilito il giorno per le esequie.

