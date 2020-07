Usmate, la Regione promette al Comune: manutenzione straordinaria del Molgora. Così verrà sistemato l’alveo Nota della Regione in risposta a una lettera del sindaco Lisa Mandelli: annunciata una manutenzione straordinaria del torrente nel tratto che va da Usmate Velate fino a Truccazzano

Manutenzione straordinaria deI Torrente Molgora fra Usmate Velate e Truccazzano. Lo ha annunciato la Regione rispondendo a una lettera del sindaco di Usmate Lisa Mandelli che aveva chiesto lavori straordinari per mettere in sicurezza l’alveo. Il Comune aveva indicato una serie di opere che dovrebbero essere comprese nel piano

La nota regionale riferisce che sono “in fase di definizione gli interventi strutturali e manutentivi riguardanti tratti dei torrenti Molgora e Molgoretta che interessano anche il territorio del Comune di Usmate Velate”. In vista ci sono lo sfalcio e l’abbattimento di alberature che possono creare problemi al deflusso delle acque, il consolidamento di fondazioni di muri, la risagomatura dell’alveo.

“Regione Lombardia ha garantito che, nel breve periodo, informerà l’Amministrazione Comunale in merito alle fasi progettuali prima di procedere alle fasi attuative degli interventi - spiega il Sindaco - Un passo in avanti importante dopo che, per troppo tempo, la Regione ha mostrato di non interessarsi alla questione”.

