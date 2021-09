Usmate, la rassegna internazionale di danza apre due settimane di (ancora) estate Appuntamenti da sabato 18 a domenica 26 settembre per vivere gli ultimi scampoli d’estate all’insegna della cultura della musica e del tempo libero.

Due settimane di eventi culturali a Usmate Velate per concludere l’estate 2021 all’insegna del teatro e della buona musica e vivere il territorio almeno fino al termine del mese.

Il primo appuntamento in programma è per sabato 18 settembre nel Parco di Villa Borgia, alle 17.30, con “Caffeine – Incontri con la Danza”, rassegna internazionale di danza contemporanea e teatro-danza nelle province di Lecco e Monza Brianza. Per la tappa usmatese della rassegna i protagonisti saranno Alicja Ziolko (danzatrice norvegese di origini polacche) e Bennie Bartels (olandese), danzatori e performer che, con grande libertà artistica, unendo il classico tango argentino alle più ardite sperimentazioni coreografiche, riflettono sul significato della connessione tra danzatori e pubblico. Prenotazione raccomandata al numero 339 6802409, maggiori informazioni sul sito www.piccoliidilli.it. L’ingresso è libero, i posti sono limitati, l’accesso è consentito solo ai possessori di una delle certificazioni verdi Covid19.

Domenica 19 settembre sarà la volta della “Passeggiata Velatese”, itinerario guidato a piedi, alla scoperta di luoghi e bellezze del Velatese. Partenza dalla Cappella Giulini della Porta, alle 14.30, per uno straordinario percorso curato dalla Associazione Amici della Cappella San Felice. L’evento rientra nell’ambito di Ville Aperte, richiesta la prenotazione sul sito www.villeaperte.info. Per informazioni, 0396829789.

Sempre nell’ambito della rassegna, domenica 26 settembre sarà possibile partecipare alla visita guidata della Cappella Giulini della Porta (Oratorio San Felice): ritrovo alle 15, anche in questo caso richiesta la prenotazione sul sito www.villeaperte.info

Lo stesso giorno, ma alle 17 in Villa Scaccabarozzi, si terrà invece l’appuntamento con Brianza Classica: in scena il duo pianistico Aurelio e Paolo Pollice con “Onore, Amore e Vendetta!”, un reading concert sulla trilogia popolare di Giuseppe Verdi: Traviata, Rigoletto e Trovatore. Il concerto verrà contrappuntato dalle spiegazioni e dal racconto anche di aneddoti, relativi alla vita del compositore e alla nascita di queste sue tre importanti Opere, da parte degli stessi artisti.

“Dopo la straordinaria partecipazione di pubblico che ha avuto lo spettacolo “L’Ultima Luna d’Estate”, abbiamo pensato ad un calendario di eventi che arricchisse il mese di settembre e accogliesse i cittadini nel momento del rientro alla normalità della routine quotidiana – afferma Mario Sacchi, assessore con delega alla Cultura – Il Comune di Usmate Velate partecipa come ormai di consueto al format di Ville Aperte, ma per la prima volta accoglie in paese un evento di Brianza Classica, a cui aggiungiamo proposte per scoprire sempre di più il nostro territorio. Anche attraverso questo impegno, il Comune lancia un messaggio positivo: con responsabilità e attenzione, possiamo lentamente tornare a ritagliarci momenti di ritrovo, di relazione, di cultura”.

