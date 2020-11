Usmate, al Parco senza mascherina e senza distanza: cinque giovani sanzionati dalla Polizia locale Cinque giovani sono stati sanzionati dagli agenti della Polizia locale a Usmate perchè si trovavano nel Parco di Villa Borgia senza mascherina e senza mantenere le dovute distanze. Il sindaco Lisa Mandelli: «La sanzione è purtroppo l’ultima alternativa a fronte di comportamenti vietati dalle disposizioni. Non si tratta di elevare sanzioni per far cassa, ma per far capire che questi comportamenti sono gravi e hanno diretta conseguenza sul nostro territorio. ”

Cinque giovani sanzionati per il mancato rispetto delle norme anti Covid. Continuano i controlli della Polizia locale di Usmate per verificare che vengano seguite le indicazioni anti contagio. Venerdì 13 gli agenti sono intervenuti nel Parco di Villa Borgia, dove, appunto, hanno sanzionato cinque giovani.

“La sanzione è purtroppo l’ultima alternativa a fronte di comportamenti vietati dalle disposizioni - afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate - Riunirsi senza mascherina e senza distanza, come riscontrato dagli agenti intervenuti sul posto, vanifica il lavoro di prevenzione che si sta mettendo in atto per interrompere la curva del contagio. Non si tratta di elevare sanzioni per far cassa, ma per far capire che questi comportamenti sono gravi e hanno diretta conseguenza sul nostro territorio. ”

“Il rispetto delle normative anti-Covid è fondamentale per tutelare la cittadinanza, in particolare le persone più fragili - aggiunge il Sindaco - Per questo motivo, in accordo con l’assessore alla Sicurezza Pasquale De Sena, abbiamo chiesto ai nostri agenti di Polizia Locale di predisporre ulteriori controlli. Nessuno vuole vessare le persone, semplicemente serve la collaborazione di tutti”.

Intanto i contagi sono cresciuti: il totale dall’inizio della pandemia sale a 275, per un dato che nell’ultima settimana ha visto 38 residenti a Usmate Velate positivi a covid-19.

