Uscita dei vigili del fuoco in piena notte a Varedo per l’incendio di un’auto, nessun ferito

Attorno alle 4.30 di giovedì 14 gennaio una squadra del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza con mezzi di primo soccorso da Desio e Bovisio Masciago è intervenuta a Varedo, in via Zara, per spegnere le fiamme che hanno interessato una autovettura parcheggiata in un cortile privato. Non si registrano feriti. Le cause dell’accaduto sono in via di accertamento.

