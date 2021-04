Uno rinnovato, l’altro inclusivo: parchi tutti da giocare a Usmate Velate Doppio interventi del Comune: nuova pavimentazione e sostituzione dei giochi in via Manara e creazione di una area accessibile ai bambini con disabilità all’interno del parco di Villa Borgia.

A Usmate Velate i lavori sono in corso per.. i bambini. Sono partiti infatti due interventi pensati, per garantire ai bambini spazi nuovi in cui potersi divertire in totale sicurezza. Il primo cantiere ha preso il via nei giorni scorsi nel parco giochi di via Manara. Il progetto prevede una nuova e più idonea pavimentazione e la posa di giochi completamente rinnovati al fine di migliorarne la fruizione.

Per quanto riguarda il secondo intervento, il Comune ha completato l’iter burocratico che porterà alla creazione di una nuova area gioco inclusiva ed accessibile ai bambini con disabilità all’interno del parco di Villa Borgia, prevedendo l’estensione dell’attuale per un costo complessivo di 37.000 euro. Tutte le nuove attrezzature consentiranno di assicurare il divertimento ad ogni bambino, andando oltre qualunque barriera.

«Con questi due interventi confermiamo la nostra attenzione verso i bambini - afferma il sindaco Lisa Mandelli - e proseguiamo nel percorso di manutenzione di questi spazi che sono un patrimonio da custodire e da conservare come un bene prezioso. Ringrazio il personale dipendente e l’assessore Greta Redaelli che hanno lavorato sul progetto del parco inclusivo insieme alla consulta Servizi sociali. Dopo questi mesi di sacrificio, vogliamo fare in modo che, non appena le misure potranno essere allentate, le famiglie possano riunirsi in luoghi più belli, più sicuri e più funzionali».

